Mamá de Eleazar N. sale en su defensa: 'Es un niño dulce y trabajador'

Ciudad de México.- Doña Melissa Gómez, madre de Eleazar “N”, rompió el silencio para salir en defensa de su hijo, luego de que el actor no pudiera recobrar su libertad condicional para seguir el proceso de violencia intrafamiliar por el que lo señala la modelo peruana Tefi Valenzuela.

A través de un video publicado en la cuenta de la actriz Zoraida Gómez, hermana del artista, Doña Melissa explicó: “Como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo”.

De la misma manera, la señora Gómez reveló que debido a su estado de salud no puede ir a ver a su hijo a la cárcel. “La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo visitarlo a donde él está. Entonces tengo muchas ganas de abrazarlo, y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón, y que no se olvide nunca de eso”.

Para finalizar, la madre del actor aseguró que su hijo no es malo, pese a los cargos por los que se le señala. “Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, muy trabajador. Entonces que lo quiero mucho, lo quiero por siempre, y que aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo”.

Luego de que la defensa del actor no consiguiera su libertad condicional, Eleazar “N” deberá permanecer hasta el próximo año retenido en el reclusorio del Norte, esperando su juicio previsto para el 06 de enero.

Video: