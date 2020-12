Mamá de Eduardo Capetillo sufre accidente y aparece en silla de ruedas

CIUDAD DE MÉXICO.- La mamá de Eduardo Capetillo ha aparecido en varias ocasiones en el canal de YouTube de Biby Gaytán, sin embargo en el último mes se encontró ausente en el programa de 'Cocinando para la suegra', por lo que los seguidores comenzaron a preocuparse por ella

Es por esto que hace unos días, Doña Mari decidió volver hasta la frente a la cámara para revelar lo que había vivido y la razón de su ausencia, además de pedirle a sus seguidores que pidieran por ella.

Lo que me ha pasado no tiene nombre, no está en los escritos y voy a presumir una cosa me he caído que estoy ahora mismo en silla de ruedas que Juan ha inventado una cosa para poner la pata rota", dijo la mamá del actor.