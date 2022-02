Mamá RiRi: Rihanna comparte su primera fotografía embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante esta semana los usuarios de redes sociales enloquecieron al confirmar que su artista favorita está embarazada de su pareja actual, se trata de Rihanna y A$AP Rocky, quienes anunciaron que están en espera de su primer bebé juntos con unas inesperadas fotografías que fueron captadas por los paparazzis que encontraron a las celebridades paseando por las calles de Nueva York.

Según las fotografías, se puede ver a la cantante vistiendo un abrigo Chanel de color rosa que solo está abotonado de la parte superior, por lo que optó estar sin camisa y poder dejar al descubierto su vientre.

Y aunque la feliz pareja posó para los paparazzis y mostró su mejor pose para la cámara, ninguno de los dos artistas se pronunciaron al respecto y continuaron con su rutina diaria como si fuera cualquier otro día, mientras que los fanáticos de Rihanna y ASAP Rocky enloquecieron en las plataformas y volvieron sus nombres en tendencia.

Fue hasta el presente miércoles que la diseñadora de modas recurrió a sus redes sociales para compartir personalmente algunas de las fotografías que tomaron de ella y su actual novio en Nueva York, además de adjuntar una imagen especial que parece que tomó ella misma en el baño de su hogar.

Así llegó la pandilla al mes de la historia negra", se lee en la descripción.

En esta instantánea, RiRi aparece frente a la cámara con una jersey oversized y unos guantes largos color naranja, mientras se levanta la camisa para dejar ver su pancita de embarazada, mientras voltea su mirada como si intentara ver sus pies que se esconden por su gran vientre que deja ver los meses de embarazo.

A tan solo una hora de haber compartido las fotos en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Love on the brain" logró acumular más de 5 millones de Me Gusta y 100 mil comentarios por parte de sus seguidores que siguen impresionados con la noticia de este nueva etapa de su vida.