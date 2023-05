Maluma tiene el sueño de hacer un concierto en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.-Un cantante más del género urbano quiere unirse a la ya larga lista de intérpretes que han podido presumir haber llenado la plancha del Zócalo, el famoso "Papi Juancho", el colombiano Maluma quiere ser parte de ello.

Fue en una reciente entrevista que tuvo en el programa de "El Gordo y La Flaca", donde el reggaetonero confesó que le encantaría poder cantar en este escenario tan grande de México, pero además hizo saber que esta idea lleva tiempo pasando por su mente y es uno de sus más grandes sueños.

"Mi sueño realmente es hacer un concierto en el Zócalo, sea como sea, el sueño no me lo quita nadie", dijo.

A pesar de que al cantante le encantaría, puede que esto aún esté lejos de hacerse realidad, ya que por lo que contó, ninguna autoridad mexicana se ha acercado a él con la intención de hacerle una propuesta concreta.

"No sé (si sea posible), porque todavía no he recibido ninguna propuesta, la verdad", agregó.