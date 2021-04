Maluma lanza canción por el Día de la Tierra

CIUDAD DE MÉXICO. – El famoso cantante colombiano ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de “Rumba (Puro Oro Anthem)”, con propósito del Día de la Tierra, que se celebra el próximo 22 de abril.



El tema coescrito por Keityn y Edgar Barrera, fue estrenado en apoyo a la campaña de la cerveza Michelob ULTRA Pure Gold, la cual es elaborada con electricidad 100 por cierto renovable a partir de la energía solar, asegura la empresa.



El cantante expresó para los medios que tenía la necesidad de escribir un “himno” a la Tierra que incluyera mucha rumba y distintos ritmos. Esta no es la primera vez que el cantante realiza este tipo de acciones, pues la portada de su disco “7DJ (7 Días en Jamaica)”, está hecho con materiales reciclaros bajo la dirección del artista plástico Federico Uribe.



El jueves, cuando se llevará a cabo la conmoración del día en apoyo a la protección del medio ambiente, el colombiano lanzará el video de su sencillo, el cual fue filmado en Medellín.



“Rumba (Puro Oro Anthem) contará con un video musical que será lanzado en el marco de la celebración de la Tierra. Compartimos nuestra pasión por la naturaleza y la sustentabilidad de Maluma”, señaló la compañía, que según Billboard, afirmaron que invertirán 100 millones de dólares para iniciativas de sustentabilidad y energía renovable.



El cantante reconoció que el tiempo de confinamiento por la pandemia lo ha hecho reflexionar sobre la acción del ser humano ante el medio ambiente, expresando que era un tema del que se debía hablar.



Qué bueno poder llevar con mi música un mensaje de esperanza y decirle al mundo, pues, que no todo está acabado, que todavía hay tiempo de salir adelante de todo esto que estamos viviendo. No ha sido un año sencillo, la verdad, porque ha estado lleno de cambios. Pero, sin embargo, yo me siento feliz y agradecido…fue un año de mucho aprendizaje”, confesó el artista.