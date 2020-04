Maluma estrena "Amor de mi vida" con una megatransformación y muchas lágrimas

COLOMBIA.-Maluma estrenó este jueves su nueva canción "Amor de mi vida", su primera gran balada, que ha acompañado de un video engañosamente simple, para el que debió pasar cinco horas en la silla de maquillaje y que, según reveló en una entrevista con Efe, le ha removido sus fibras más íntimas.



"Yo escribí esta canción en enero, antes de que pasara todo esto de la pandemia. Me salió en un momento en el que me estaba dando cuenta de cuáles son las prioridades de la vida", contó el artista colombiano durante una charla virtual desde su estudio privado en su casa a las afueras de Medellín.



Aunque sus sueños artísticos siempre estuvieron enfocados en convertirse en la estrella que es ahora "o en los números en Billboard", se dio cuenta de que su prioridad era contarles a su familia y amigos cuánto los quiere.



"Que ellos son más que una pareja. Los grandes amores de la vida no son solo las parejas, sino ellos", confesó.



Por eso, contó, cuando la estaba grabando se le salían las lágrimas "de sentimiento puro y verdadero amor", por lo que el producto resultante es "un mensaje de amor" para las personas que lo rodean y una manera de decirles que las ama.



Esta es la tercera canción en ritmo balada en la que se aventura Maluma, pero es la primera que promociona con intensidad. Con una producción sencilla, que acompaña a una guitarra solitaria, la voz del artista sobresale.



La verdadera inversión está en la letra, aunque sigue presente el 'hook' y el rap más atrevido característico de su música.



"Ya había decidido que quería que fuese una balada, que no quería que fuese para bailar o para la discoteca. Me impresiona poder sacarla ahora cuando la pandemia se ha tomado el mundo", explicó, pues piensa que es justamente ese tipo de canciones las que la gente necesita en estos momentos con el avance del coronavirus.



"Amor de mi vida" cae "perfecto", dije, para la etapa que vive el mundo: "quería mandar un mensaje especial y emotivo a todos los que están sufriendo por lo que está pasando. Espero que se la pongan (la canción) en el corazón".



UN MALUMA NUNCA ANTES VISTO



El tema, que será parte de su próximo disco, salió acompañado de un emotivo video dirigido por el venezolano Nuno Gómes, a quien Maluma califica de un "genio" que capturó totalmente su idea y lo ayudó a llevar a imágenes exactamente el sentimiento que le inspiró.



Eso fue lo único fácil del proceso. El primer gran obstáculo fue terminarlo antes de que se impusieran estrictas medidas de confinamiento. El plan original era grabarlo en Grecia, pero Maluma decidió suspender todos sus planes en Europa.



Se decidió hacerlo en Miami, en medio de estrictas medidas de seguridad y sanitarias.



Además, el concepto requirió que tanto él como la modelo pasaran cinco horas en la silla de los artistas de maquillaje para que lo transformaran: en gran parte del video, Maluma y su compañera aparecen como unos ancianos que han pasado toda su vida juntos.



"Ese día me levanté a las tres de la mañana y a las cuatro ya estaba preparándome. Terminamos a eso de las nueve. Fue muy difícil, pero valió la pena", afirmó el artista.



Tanto, que cuando se vio al espejo quedó en "shock" pues se encontró muy parecido a sus abuelos, a los que "por suerte" tiene con vida, dijo.



Tiene planes de enseñarles el video esta semana y sabe que los va a emocionar. "Lo estoy con ellos, porque los estamos cuidando y no vamos a visitarlos", dijo, aunque se muere de las ganas de verles las caras.



OTRA OPORTUNIDAD



Para Maluma, esta cuarentena que vive el mundo ha sido una nueva oportunidad para "recargar pilas" y reencontrarse con el Juan Luis que soñaba con ser famoso.



Pero también para enfocarse en ayudar a los afectados por la pandemia maximizando los instrumentos que tiene a su alcance.



Además de donaciones, que no menciona, el artista ha apoyado de forma material y práctica a los jóvenes que forman parte de su Fundación “El arte de los sueños”.



Tiene otros planes que prefiere no revelar y asegura que sigue "más que dispuesto" a colaborar con iniciativas como el concierto "One World" del sábado pasado, en el que fue el único artista en cantar en español en las dos horas de la transmisión televisiva principal que se emitió las televisiones de EU.



"Estoy muy orgulloso de mi raza, de ser latino, de lo que soy y si me habían dado la oportunidad de cantar ahí, quería dar el mensaje en español", indicó al recordar que fue él quien propuso hacer una versión de "Marinero" en balada.



Apreció que le permitieran cantar en su idioma durante ese show, convocado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga, pues "fue algo masivo, que demuestra lo importante que es nuestra cultura".