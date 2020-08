Maluma dice que no tiene problemas con Neymar

Maluma dice que cada quien su vida y que él no lo involucren con Neymar y la relación que éste tiene con su ex, Natalia Bariloche.

Y esto lo compartió en un live en su Instagram, luego de que lo cerrara por horas, despertando todo tipo de comentarios, siendo el principal el de la relación amorosa del futbolista.

“Que me estén involucrando a mi en esos temas ajenos que yo no tengo nada que ver”, dijo entre risas.

En esta ventana en vivo que tuvo esta tarde ante unos 250 mil seguidores de sus más de 52 millones de followers que tiene en Instagram, el intérprete recalcó que le pregunten a Neymar y pido no dejarse engañar de las redes y algunos medios de comunicación.

“No ha pasado absolutamente nada y yo no sé si realmente ellos están juntos, igual y no me importa porque cada quien hace su vida, entonces yo no tengo ningún pedo con él o por lo menos que yo sepa, no tengo ningún pedo”, recalcó.

Incluso evocó que hace dos años estuvo en la fiesta del futbolista, algo que se ha prestado para hacer muchos memes de la historia.

Subrayó ser una persona pacífica y no le gusta tener problemas con él ni con nadie, para eso tiene su celular, lo toma y le llama directo, ni tampoco andar mandando indirectas por redes sociales.

Maluma de 26 años, está promoviendo su nuevo sencillo “Hawaii”, que formará parte de su material discográfico.