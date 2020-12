Maluma celebrará Navidad con reactivación de demanda

Ciudad de México.- Maluma no tendrá una Nochebuena este 2020, pues de acuerdo al programa Ventaneando, el millonario Richard Caring solicitó que se reactive la demanda por casi medio millón de dólares en contra del colombiano y su mánager Walter Kolm por incumplimiento de contrato, situación que se consumó el pasado 23 de junio.

Como se recordará, el empresario inglés acusó al intérprete de “Hawái” de haber quebrantado un contrato laboral a pesar de recibir un millonario adelanto, esto debido a que el artista nunca se presentó a cantar en su boda. Por lo que Richard y su equipo legal han solicitado a la corte de Miami reabrir el caso para alcanzar una mediación y recuperar su dinero.

Según la información revelada en la emisión televisiva, un documento legal señala que Maluma recibió un anticipo de 250 mil dólares en mayo de 2019, debido a que el enlace matrimonial estaba planeado para el 7 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, en agosto de 2019, Caring notificó tanto al mánager como al cantante de género urbano que su boda se aplazaría, pues se celebraría en Roma, escenario que los llevó a firmar un nuevo contrato, ahora dando por adelantado otros 125 mil dólares.

No obstante, días después de esta negociación, Maluma le notificó al empresario que no asistiría a la fiesta a menos que le pagara el doble, ya que su fecha coincidía con un show en Europa previamente pactado. Por tal motivo, ahora lo acusa de no presentarse a su boda y no devolver los adelantos.

Finalmente, en el programa de TV Azteca se mencionó que la defensa del cantante ha intentando mover el proceso legal a una corte federal, debido a que en la querella están implicados ciudadanos de distintas nacionalidades.