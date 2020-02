"Mala hierba nunca muere": Alejandra Guzmán responde a quienes critican su cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que sus glúteos han sido noticia mucho tiempo por operaciones para eliminar los polímeros de un procedimiento estético, Alejandra Guzmán no tuvo empacho para lucirlos en su concierto en la Arena Ciudad de México la noche del sábado.



La sensualidad de la cantante y su irreverencia destacaron durante su show, con el que festejó su cumpleaños, donde el único escándalo fue el que despertó por su talento.



"Siempre han dicho cosas de mí... Que sí ya me voy a morir, que si ya me cortaron otra vez la pompa, pero aquí están, miren... lo que quedó. Mala hierba nunca muere", bromeó la cantante casi al principio del show.



La gala comenzó a las 21:35 horas, con un video de ella en cuenta regresiva para cantar "Mírala, Míralo", que enloqueció al público de inmediato mientras lucía sus pasos de baile.



Para tener un festejo completo, la cantante estuvo literalmente en familia, pues en primera fila tenía a un fan especial: Su padre, Enrique Guzmán.

La intérprete bajó para saludarlo, pero cerca del final del show lo subió para cantar "La Plaga" en uno de los momentos más aplaudidos de la noche porque se reconoció influenciada por él."Tengo que agradecer mi salud, aunque todavía falta un pedacito de pegar, ¿qué importa?, ya pegará con estos aplausos."Hace mucho tiempo ya no quería luchar por la vida y mi papá me puso el aplauso del público. Le quiero agradecer a mi papi que me haya dado la vida y la música. Que ha sido mi mejor medicina", dijo.Guzmán se declaró rompecorazones, mala hierba y hasta desafortunada en el amor, pero en su noche llena de emotividad, tampoco dejó fuera la mención a su hija Frida Sofía."Yo sé que algún día volverá y aquí la esperaré con un abrazo, con una sonrisa y con el corazón abierto", dijo para dedicarle "Yo Te Esperaba".Después de lucir su repertorio, realizó un bloque rockero de cóvers, con Beto Cuevas como su invitado especial para "Música Ligera" (de Soda Stereo) y "El Duelo" (de La Ley), mientras el cantante recordaba cuando se cayó en ese escenario con una gira de los 90s Pop Tour.Su reinado lo confirmó con el cierre real del show, musicalizado por "Hacer el Amor Con Otro" y "Reina de Corazones", con las que se despidió entre seguidores, poco más de 10 mil, según cifras de organizadores, que no paraban de pedir más.