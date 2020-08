Maky se quita el apellido de Juan Soler

CIUDAD DE MÉXICO.- Maky y Juan Soler después de mantener una relación de muchos años, en noviembre del 2018 se anunció su separación pero apesar de lo que pasó, la actriz había dejado su apellido por más tiempo en sus redes sociales.

Pero después de dos años Maky por fin tomó la desición de cambiar su nombre de usuario en Instagram como "makita_isok", lo que dio a entender que por fin le dijo adiós al apellido de su ex esposo.

El cambio sólo sucedió en Instagram, según el portal de Las Estrellas, la actriz sigue manteniendo el apellido del actor tanto en su Facebook como Twitter, aunque estos perfiles están inactivos desde hace un tiempo.

Maky era cuestionada por sus seguidores de la razón de que siguiera con el apellido de Soler, a lo que la actriz dijo que no era una situación fácil debido a que su cuenta estaba verificada y era un asunto que Instagram tenía que ver directamente.

Uso el apellido 'Soler' porque al tener mi cuenta verificada en Instagram, no me deja cambiar el usuario tan fácilmente. Las oficinas de Instagram están cerradas y yo no soy buena con las tecnologías" declaró la actriz en una de historias el mes pasado.