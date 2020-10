Maky sale en defensa de Juan Soler: “Su apellido hoy no corresponde llevarlo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Maky Moguilevsky salió en defensa de Juan Soler luego de que el mismo actor declarara que él le pidió a su ex esposa quitarse el apellido Soler en redes sociales, pese a que la actriz había manifestado anteriormente que fue por decisión propia.

Negando algún tipo de conflicto por este tema con el padre de sus hijas, Maky aseguró que fue un tema que en su momento hablaron y lo resolvieron sin ningún problema.

“En realidad hace mucho lo platicamos él y yo… él en algún momento me dijo haz lo que quieras, luego me dijo, más cómodo que te lo quites”, dijo Maky en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, la artista argentina no reparó en halagos hacia su ex pareja.

¿Es verdad que Juan Soler le pidió a Maky que se quitara su apellido? Ella utiliza su derecho de #Réplica y aclara toda la polémica.#PájarosEnElAlambre �� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/T33fNn2HHl — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 29, 2020

“La única realidad es que Juan y yo nos llevamos increíblemente bien… que a mi el apellido Soler me parece un honor, que estoy muy agradecida de haberlo llevarlo tantos años, es el apellido de mis hijas, es el apellido de Juan, una persona que quiero, que admiro, que siempre me ha respetado dentro de la casa y fuera de la casa, delante de las niñas me ha dado mi lugar, y hoy no corresponde llevarlo, pero no tiene nada que ver con el cariño que nos tenemos y siempre nos vamos a cuidar y siempre nos vamos a respetar, y les juro que esto (que digo) es de corazón”.

Por último, la actriz de 46 años explicó que al saber lo complicado que es pronunciar su apellido paterno, nuevamente ha optado porque artísticamente sea reconocida como Maky.

“Antes de casarme con Juan me llamaba artísticamente Maky porque mi apellido que es Moguilevsky, lo expliqué mil veces, es muy difícil, y ahora que vuelvo a la soltería seré Maky”, remató.