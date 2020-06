Maky Soler explica por qué mantiene el apellido de su ex pareja, Juan Soler

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de casi dos años de haberse separado, Maky Soler aún conserva el apellido de Juan Soler, algo que ha causado incertidumbre en sus seguidores quienes le cuestionaban el hecho casi a diario, es por ello que decidió aclararlo todo.

“No me gusta dar explicaciones pero parece que tengo, ¡qué horror! Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre de usuario tan fácilmente. Las oficinas [de Instagram] están cerradas, yo no soy buena con la tecnología y la verdad que no me molesta”, dijo la famosa según información de TVNotas.

De esta manera la actriz desea que cesen las preguntas, además agregó que tener el apellido no le afecta en lo absoluto y no entiende por qué tanta preocupación.

“A penas pueda, lo voy a cambiar. Espero haber aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación”, finalizó.

Cabe señalar que la pareja anunció su separación el 27 de noviembre del 2018 luego de 15 años de casados mediante un comunicado en redes sociales.

"Por medio del presente comunicado queremos compartirles la decisión tomada como pareja de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de poner una pausa en nuestro matrimonio. Separarnos y darnos un tiempo…”.