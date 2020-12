Majo Cornejo prepara el vuelo con nueva música

TIJUANA, B.C.- “Preparando el vuelo” es el tema en solitario de Majo Cornejo, quien fuera participante de La Voz…México y vocalista principal de Cirque Soleil con el espectáculo “Luzia”.

“Es una canción del género world music, tiene toques mexicanos, y es inspiración de Mariela, una venezolana que tiene una gran filosofía y estoy muy contenta por el resultado”, explicó Cornejo.

Es una canción que espero les guste al público, tiene el sonido de la marimba, el violín, cello, y coros, es un gran tema, que me tiene muy contenta”, sostuvo la cantante.

Actualmente Cornejo tiene dos meses que se unió a las filas de la Sonora Dinamita, tras dejar su proyecto de “Luzia”, el cual no sabe si retomará más adelante o como perfilara la pandemia de sus proyectos.

“Me incorporé hace dos meses con la Sonora y estoy muy contenta, todo se dio a raíz de La Voz, vieron el programa y tenía ya una buena relación con Daniel Argain, hija del fundador de la agrupación”, dijo sobre este recibimiento a la legendaria banda de seis décadas.

Dijo que es una agrupación que no ha parado de trabajar, siguen haciendo viajes a Guatemala donde promocionan su música, siempre con los cuidados, pero contenta de lograrlo.

“La Sonora no ha dejado de trabajar, a mi me gusta la cumbia, es una música que no puedes negar la cruz de tu parroquia, lo traes en el ADN, me divierte mucho y contenta de recibir toda esa experiencia”, mencionó la cantante de 26 años.

Regreso al Cirque du Soleil

“El circo no está en quiebra, simplemente se fue a protección gubernamental, que es un caso completamente diferente y en su página, se puede ver todos los detalles “, indicó Majo que vendrá una nueva etapa con la adquisición de MGM hoteles al circo.

La esperanza de retomar su romance con ellos está presente, no hay fecha, pero está contenta porque a la empresa canadiense se le ve una luz en su túnel, pues no es fácil detener 43 espectáculos de golpe.

“Estoy muy contenta por ello, y tengo mucha fe, en que el Sol volverá a brillar muy pronto para todos”, finalizó la cantante.