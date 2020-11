Maite Perroni tienes deseos de ser mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroni sigue sobresaliendo en el medio del espectáculo y es que después de su participación en la serie "Oscuro Deseo" pero aun hay más proyectos que está por entrenarse, como lo que será la reunión con sus compañeros de RBD.

A pesar de que algunos de sus amigos del espectáculo ya se encuentran formando su propia familia, la actriz también tiene pensado en un futuro no lejano, poder tener hijos y formar su propia familia.

Durante una entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy, y es que mientras hablaba la actriz dio a conocer que si le encantaría tener dos hijos pero una sola vez, es decir gemelos o cuates.

Sí, obvio (me encantaría tener hijos). Si te soy sincera me gustarían dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, pero dos de jalón y listo", reveló Maite Perroni.