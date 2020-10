Maite Perroni presume fotografía antigua de su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroi siempre se ha destacado por su gran trayectoria artística pero también por su indudable belleza que ha conquistado el corazón de muchos mexicanos y en esta ocasión la actriz fue por medio de sus redes sociales que presumió a su mamá de quien heredó algunos de sus rasgos.

A tráves de su cuenta de Instagram la exintegrante de RBD publicó una fotografía de su madre en la que se puede ver como está firmando algunos documentos y a pesar de que sólo se puede apreciar su perfil, sin duda el parecido a la actriz es indiscutible.

Ella es s el ser más hermoso que han visto mis ojos, la que tiene el corazón más amoroso que me ha cuidado y protegido, la que me dice las verdades más fuertes y honestas, la que me úbica en la vida cada vez que sea necesario". Fueron algunas de las palabras que Maite le dedicó.