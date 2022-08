Maite Perroni no está embarazada: "¡Es pan dulce no más!", dijo la actriz

MÉXICO.- Hace unos días corrió el rumor de que Maite Perroni estaba embarazada, luego de que el fotógrafo Arturo Gallegos hiciera públicas unas imágenes en donde se puede ver a la actriz saliendo de un restaurante de Polanco con una “pancita” notable.

Ante esto, Perroni, a través de su relacionista pública, negó que esté esperando bebé.

Esas fotos están alteradas. Es una vergüenza con ese pseudo paparazzi… Es totalmente falso, llevan un año embarazándola. Te confirmo que no está embarazada", dijo la representante.

Cuando sea verdad, te juro, será la más feliz en decirlo".

Rumores constantes

De acuerdo con Quién, la ex RBD y el productor Andrés Tovar confirmaron su relación en octubre del 2021 y los rumores del embarazo han sido constantes. En abril de este año, durante la premiere de Sin ti no puedo, la misma Maite aseguró no estaba embarazada.

Claro (que le gustaría tener un bebé), la vida por supuesto que se complementa de la familia, el trabajo y de muchos sueños, pero todo será en su momento. Se han rumorado muchas cosas que no son y desafortunadamente toman presencia y crece la información falsa, yo me dedico a lo mío, seguir mi vida, con mis planes y el tiempo dirá la verdad”.

La actriz ha seguido compartiendo en sus redes sociales lo feliz que se encuentra al lado de Tovar, a quien considera que es su media naranja.