Maimca, hija de de Armando Manzanero, revela detalles sobre la muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Maimca, una de los siete hijos de Armando Manzanero, aseguró que los riñones de su padre se deterioraron a causa del Covid-19 y falleció, a pesar de que presentaba una mejoría en sus pulmones y su respiración.

Maimca Manzanero destacó que no sabe qué pasará con el cuerpo de su padre, ya que sus hermanos mayores son los que se encargarán de la situación, pero dijo que a su padre le hubiera gustado que se le despidiera con música, que su familia estuviera contenta y reunida.



¿Cómo era Manzanero con sus hijos?

Durante el programa especial que TV Azteca le realizó a Armando Manzanero tras su fallecimiento a los 85 años de edad, Maimca Manzanero, hija del artista, aseguró que su padre fue “un ser maravilloso, entregado y amoroso”.

Yo no tengo queja de él. Siempre disfrutó la vida, estaba al pendiente de todos nosotros y no me queda más que agradecerle lo que fue, lo que es, sus enseñanzas y ese gran legado de su música y de amor”, expresó.