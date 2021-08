"Madres paralelas" de Almodóvar cerrará el Festival de Cine de Nueva York

Nueva York. - El Festival de Cine de Nueva York cerrará este año con la última película de Pedro Almodóvar, "Madres paralelas", en un evento el próximo 8 de octubre que también supondrá el estreno de la película en Norteamérica.



"La larga relación del director de cine español Pedro Almodóvar y el Festival de Cine de Nueva York abarca más de tres décadas y una docena de películas", subrayó en un comunicado la directora de la muestra, Eugene Hernández, que describió "Madres paralelas" como una "emocionante exploración de secretos e historias escondidas".



Por su parte, Almodóvar afirmó que el festival se ha convertido en su "segundo hogar", y dijo que la muestra es "la mejor razón para visitar Nueva York y ver las mejores películas del año".



Antes de llegar a Nueva York, la cinta inaugurará el 1 de septiembre la Mostra de Venecia, donde competirá.

El reparto



La cinta, con un reparto compuesto por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón y con la participación de dos de las "chicas" de Almodóvar, Julieta Serrano y Rossy De Palma, es un "melodrama contemporáneo" en el que dos mujeres, de dos generaciones distintas, "se encuentran inextricablemente unidas por el tiempo pasado juntas en una planta de maternidad", relata el comunicado.



El Festival de Cine de Nueva York, que este año celebrará su 59 edición entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre, también contará con "The Tragedy of Macbeth", de Joel Coen, que inaugurará el certamen con su estreno mundial.



"El Festival de Cine de Nueva York es un lugar en el que he estado viendo películas como miembro del público y mostrándolas como cineasta durante casi 50 años", subrayó el estadounidense.



Además, "The Power of Dog", un drama de la neozelandesa Jane Campion protagonizado por Kirsten Dunst, Elisabeth Moss y Benedict Cumberbatch, será la pieza central de la competición y se proyectará el 1 de octubre.