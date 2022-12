Madre de Salma Hayek defiende a su famosa hija tras polémica de Balenciaga

Ciudad de México.- La actriz Salma Hayek se ha visto envuelta en la controversia desde que su esposo François-Henri Pinault fuera señalado de ser parte de la campaña publicitaria de Balenciaga en donde se usaron niños como modelos y que llevaron osos con accesorios relativos al sadomasoquismo, además de otras prácticas que los menores no deberían de hacer.

Ya que Pinault es dueño de Kering, y representa marcas de ropa de lujo como Gucci, es que tanto el empresario como su esposa se vinieron bajo el escrutinio del público, aunque hasta la fecha ninguno se ha pronunciado al respecto.

Aunque, la que si salió a defender fue Diana Jiménez Medina, quien tras escuchar los cuestionamientos de Ventanenado respecto al tema, contó

¿Mi hija qué tiene que ver con eso?, yo pienso que como Salmita nunca ha dado nada qué decir, se agarran de ese incidente, de ese error, de ese empleado para involucrarla a ella, pero no es más que mala vibra y mala intención de la gente y son cosas que yo ni siquiera las quiero ver, no vale la pena, mi hija está encima de cualquier habladuría, porque no son más que habladurías”

Las virtudes de Hayek

Acto seguido, la madre de la protagonista del filme Frida, recalcó las virtudes de su famosa descendiente. “Ya sabía yo por dónde ibas, y agradezco la oportunidad de decirle al mundo, que Salma no merece que la critiquen mal, que Salma tiene muchas cosas que enseñarnos, como ser humano su desarrollo ha sido grande, y no es porque sea mi hija, y quiero que alguien me diga que no es cierto”, declaró.

De la misma manera, aprovechó para advertir que la actriz cuenta con una protección especial. “Todos los que tratan de mancharla pues se les regresa, porque es la ley de la vida. Así que tranquila, que todos sepan que mi hija es grande por ella misma”, aseveró.

Por otra parte, Diana Jiménez confesó el valioso producto que le llevará a la intérprete mexicana ahora que la visitará en Francia. “Sí, sí, le llevo incienso de Palo Santo, en Querétaro se consigue fácil”, manifestó.

Buena relación

Conjuntamente, presumió de la excelente relación que mantiene con su exesposo, Sami Hayek, pues aunque llevan tiempo separados, pasarán las fiestas navideñas junto a sus descendientes. “Tenemos muchos años divorciados, pero somos amigos y padres juntos con los hijos, la comprensión del ser humano es muy importante”.

Por último, la madre de Salma confesó que por el momento no ha observado actitudes artísticas en su querida nieta. “Primero tiene que hacer una carrera más oficial y ya, ya veremos más adelante, ella piensa estudiar business (negocios), (como el papá) exactamente”, expresó.