Madre de Geraldine Bazán defiende a Gabriel Soto

Defiende doña Rosalba Ortiz a Gabriel Soto, a pesar de que en varias ocasiones se ha referido despectivamente a Irina Baeva, actual prometida de su exyerno.

La madre de Geraldine Bazán confesó durante su encuentro con la prensa, que el defender al padre de sus nietas le ha costado el sufrir reclamos de la gente.

No es malvado, es una buena persona como siempre lo he dicho y lo he defendido, y luego también en las redes sociales me va como en la feria porque lo defiendo, pero ya les dije, sí tuvo sus errores, pero él ya sabrá y allá Dios entregará cuentas, pero de que se porta bien con sus hijos y conmigo, bien”, dijo Ortiz a los periodistas.

Te puede interesar: Eric del Castillo habla sobre propuesta de matrimonio a su hija Kate por parte de Ana Gabriel

Asimismo, la señora Rosalba destacó que Gabriel es todo un caballero, pues nunca le ha reclamado por las declaraciones que ha hecho sobre Baeva.

“Todavía no, todavía no me ha dicho nada, él ha ejercido su libertad de expresión y yo también, a veces la digo chueca o mal, o a lo mejor me equivoco, pero es lo que siento, uno no controla la mente con el frío del corazón, así que sí a alguien lo ofendí, perdón”, detalló.

Te puede interesar: Netflix suspende sus operaciones en Rusia por la guerra en Ucrania

Finalmente, Ortiz aseguró que entre su exyerno y su hija existe una buena relación sobre el cuidado de sus dos nietas. “Este fin de semana, como lo sabrán, fue a la boda de Mariana Torres, entonces este fin de semana le tocó ya saben a quién, a su papá, entonces ella se tomó otros días, nada más es tomar que cada quien las cuida cuando quiere”.