Madre de Geraldine Bazán arremete de nueva cuenta contra Gabriel Soto

Tras darse a conocer que Irina Baeva y Gabriel Soto tienen problemas en su relación por culpa de Geraldine Bazán, es Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz mexicana, quien ha salido a dar su versión al respecto.

Debido a que la información aseguraba que Bazán llamaba en todo momento a Soto para hablar de sus hijas, hecho que sacó de sus casillas a Baeva, Doña Rosalba respondió:

“Él solamente ve a las niñas dos veces al mes… su preocupación económica va a ser hasta que cumplan 18 años, es decir, que mi hija tiene que trabajar desde ahorita para pagar la carrera profesional, tiene que preocuparse por la crianza y la educación profesional de mis nietas”.

Acto seguido, la mamá de Geraldine aprovechó el momento para manifestar que su ex yerno no hizo las cosas de la mejor manera, y por tal motivo no puede ser considerado como un ejemplo a seguir.

“Es un terrible o buen ejemplo de lo que deben hacer los jóvenes y los sugars, como dicen, para conseguir una relación, no mentirles, decirles que no tienen ninguna relación, que les une un papel y que son infelices (sic)”.

Por otro lado, Ortiz se manifestó en contra de Irina luego de escuchar el deseo de la actriz rusa de llevar la fiesta en paz con su hija. “Pongan el mmm (sonido de censura)… el que a hierro mata, a hierro muere… Irina te estas agarrando de otras personalidades… de Vanessa (Guzmán), de no se quién, para que hablen de ti, pero es que no lo estás haciendo bien, tu dedícate a trabajar en silencio y vas a ver cómo vas a tener otro resultado… ella lo sabe y lo ha aprendido, el estigma no se lo va a quitar”.

Por último, Doña Rosalba dejó entrever que para Soto no fue nada agradable la convivencia con sus madrastras, y por ese motivo debería pensar en sus hijas y no orillarlas a convivir con Baeva.