Madre de Camilo Blanes se preocupa por el estado del cantante

Ciudad de México.- Lourdes Ornelas está preocupada por la salud de su hijo Camilo Blanes después de que el cantante subiera unas fotografías en sus redes donde se ve bastante demacrado.

Ornelas que tuvo una relación pasajera con Camilo Sesto a principios de los años 80 pidió ayuda para sacar a su hijo delante.

“No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera”, expresó Ornelas en la emisión.

Debido a los comentarios divididos que provocó Blanes con las imágenes, mismas que borró a los pocos minutos de haber compartido, Ornelas manifestó:

“Es una enfermedad muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho”.

A pesar de que Camilo Blanes, de 39 años, ha atravesado por momentos muy fuertes, Lourdes resaltó que nunca había estado tan grave como ahora.

No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente. No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan… Con mi hijo antes se podía hablar, pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”