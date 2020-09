Madonna será directora de su propia cinta biográfica

ESTADOS UNIDOS.- Madonna dirigirá su propia cinta biográfica con la colaboración del ganadora del Oscar, Diablo Cody, como coguionista.

La película, la cual aún no tiene un título, será parte de Universal Pictures, bajo el ala de la presidenta del grupo de entretenimiento filmado Donna Langley y la productora Amy Pascal, cuya compañía epónima se estableció en el lote de Universal. Se desconoce el cronograma de producción y el elenco principal aún no se ha anunciado.

“Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, que trata de abrirse camino en este mundo”, dijo Madonna en un comunicado. “El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".

"Esta película es una absoluta labor de amor para mí", dijo Pascal. “Conozco a Madonna desde que hicimos juntos 'A League of Their Own', y no puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la pantalla grande con Donna y nuestros socios en Universal”.

Madonna ha dirigido anteriormente dos largometrajes, el drama de 2008 "Filth and Wisdom" y el 2011 ganador del Globo de Oro "W.E." Sus créditos de actuación incluyen "Buscando desesperadamente a Susan", "Dick Tracy" y "Evita" de 1996, que le valió un Globo de Oro a la mejor actriz.

Cody es un ganador del premio de la Academia al mejor guión original por "Juno". También escribió y produjo "Jennifer’s Body" y "Young Adult" de Charlize Theron.