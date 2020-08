Madonna se encuentra trabajando en un guión junto con Diablo Cody, escritora de 'Juno'

ESTADOS UNIDOS.- Madonna sorprendió a todos sus seguidores luego de que, la tarde del pasado viernes, recurriera a su cuenta oficial de Instagram para publicar un corto video en el que revela que está trabajando en un guión al lado de una famosa escritora.

‘’Cuando estás atrapado en una casa con múltiples lesiones ¿que haces?, escribe un guión con Diablo Cody sobre…’’, escribió la cantante en la descripción del clip.

El video muestra a Madonna y Cody trabajando juntas, con Cody escribiendo en una computadora portátil y una mesa llena de cuadernos. Madonna incluso le describe a Cody su icónico disfraz de sujetador de cono de Jean Paul Gaultier de la gira "Blond Ambition" de 1990, lo que lleva a los fanáticos a teorizar que los dos están escribiendo una película biográfica de la carrera de Madonna.

"Las ligas estaban sobre la parte inferior del traje, ¿verdad?" Cody pregunta en el video. "Sí", responde Madonna. "Los pantalones rectos a rayas se sientan debajo del corsé, tiene un corte de cintura alta en la pierna, las ligas bajan aquí, el sujetador cónico se abrocha en la parte delantera y luego el abrigo del traje cruzado lo cubre".

Este misterioso guión no es la primera incursión de Madonna en el cine, ya que apareció en 17 películas a lo largo de su carrera, incluido el documental de la gira de 1991 "Madonna: Truth or Dare". También ha dirigido dos proyectos recientemente, "Filth and Wisdom" en 2008 y "W.E." de 2011.

Cody ganó un premio de la Academia al mejor guión original por "Juno" en 2007 y desde entonces ha escrito y producido "Jennifer's Body" en 2009, "Young Adult" en 2011, "Ricki and the Flash" en 2015 y, más recientemente, "Tully ”En 2018.