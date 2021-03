Madonna fue señalada por “photoshopear” su rostro en el cuerpo de otra mujer para promocionar un álbum en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Madonna fue señalada por una joven australiana, de 28 años de edad, de utilizar una foto suya y alterarla, colocándole el rostro de la artista y después promocionar su álbum “Rebel Heart”, hace seis años.

De acuerdo a lo publicado por Daily Mail, el 1 de mayo de 2015, Madonna compartió una foto de sí misma con una falda ajustada de pata de gallo y una camiseta de “Joy Division”, en Instagram, para promocionar su álbum “Rebel Heart”.

Sin dudarlo, el rostro que aparece en la fotografía es el de Madonna, pero al parecer, es el cuerpo de Amelia Goldie, quien hizo público en su cuenta de TikTok el “extraño robo” del cual había sido víctima de la famosa cantante.

Madonna nunca mencionó en la publicación que la imagen estaba alterada ni que había usado alguna aplicación o programa para suplantar su cara con la cara de la imagen original y habría en el pie de foto: “Me veo Kewl”, destacó el medio británico.

Amelia pronto notó que el cuerpo de la cantante le parecía increíblemente familiar, como declaró a BuzzFeed, a quienes dijo que al principio creyó que se trataba de una broma, pero al ver la publicación en la cuenta oficial de la intérprete de “Vogue”, supo que era verdad.

Intenté comunicarme con su equipo a través de Instagram dos veces, pero no obtuve respuesta'', explicó.

En 2017, Amelia compartió la foto en su propia cuenta de Instagram, donde dejó claro que le pareció de lo más extraño y divertido que la “Reina del Pop” le hubiera plagiado su imagen.

“Hoy dos años desde que la reina @madonna usó una foto mía en su Instagram con su cara retocada en ella. Sigue siendo lo mejor / más extraño / divertido que me ha pasado”, escribió en aquel entonces.



Revive momento

El pasado 10 de marzo, Amelia volvió a compartir en su red social la imagen de Madonna comparándola con la de ella, ganando la atención de más de 2 millones de “TikTokers”.



"Cuando Madonna publica una foto de sí misma en IG para promocionar su álbum, pero en realidad es tu cuerpo (no estoy bromeando)", escribió.

La australiana se sorprendió aún más al darse cuenta de que, seis años después, la foto todavía estaba en el Instagram de la estrella, comentando que le había comentado a sus padres de lo sucedido y también creyeron que era una broma.

"Definitivamente me reiría y diría que me siento halagado, pero por supuesto que desearía que me reconocieran. Creo que si vas a jugar con el cuerpo de otra persona como si fuera tuyo, merecen ser mencionados. ¡Pero sin resentimientos!”, expresó Amelia.

En realidad no se sabe si Madonna o su equipo de trabajo saben lo que está ocurriendo y que ¡los atraparon!, pero sí tienen suerte de que la afectada es fan de la “chica material” y que no haya accionado legalmente en contra de ella por lucrar con su imagen durante tantos años.