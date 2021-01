Madonna: Así fue la celebración del cumpleaños de su hija Mercy

ESTADOS UNIDOS.- ¡Feliz cumpleaños Chifundo Mercy James! Traes tanta luz a nuestras vidas", con estas palabras Madonna felicitaba a su hija Mercy James, que ha cumplido 15 años.

El 26 de enero, la segunda hija adoptiva de Madonna, Mercy James, cumplió 15 años. Nacida en Malawi, donde la estrella del pop construyó un hospital con el nombre de la adolescente, Mercy quiso festejar su cumpleaños de una forma muy especial para ella.

La reina del pop quiso organizarle una fiesta al aire libre en un parque de skateboarding, un divertido deporte cada vez más popular entre los jóvenes y el preferido de la hija de la cantante.

A la celebración no faltó su familia y un grupo reducido de amigos. Madonna compartió fotos y un vídeo de este día tan especial junto a su hija Mercy, a quién adoptó en Malawi cuando tenía tres años.

"Así es como celebramos el cumpleaños de 'Chifundo' James", compartió Madonna sobre el cumpleaños número 15 de su hija en las redes sociales.

En un parque de skate celebró sus 15 años la hija de Madonna.

A través de su cuenta de Instagram, en la Madonna tiene casi 16 millones de seguidores, la cantente publicó un post con varias fotografías de la tarde de skate en el parque, en la que Mercy fue la protagonista. La joven aparece con sus amigos, sobre su patineta y la publicación comienza con una foto entre madre e hija.

Además de celebrarlo con su mamá, sus hermanos y un grupo reducido de amigos, destacó la presencia de una gran amiga de la familia, la actriz cómica Rosie O'Donnell, con quien Madonna participó en la película Ellas dan el golpe en 1992, que interpretó a Mae Mordabito, mientras O'Donnell dio vida a su mejor amiga, Doris Murphy.

Tres de los hijos de Madonna, David Banda, de 15 años, y las gemelas Stelle y Estere Ciccone, de 8, disfrutaron de unas horas de diversión junto a su hermana en este parque de patinaje, en el que demostraron sus habilidades con el monopatín.

En cambio, los dos hijos mayores de Madonna, Lourdes Leon, de 24 años, y Rocco Ritchie, de 20, que ya se han independizado y no viven con la cantante, parece ser que no estuvieron en la celebración.

Mercy James, además de hacerse fotos con su madre y sus hermanos para guardar un bonito recuerdo de su gran día, posó para la cámara junto al novio de su madre, el bailarín Ahlamalik Williams, de 27 años, con el que se lleva estupendamente y es un as del monopatín.

La reina del pop es madre de seis hijos y se desvive por ellos. Recientemente la artista de Vogue o La isla bonita quiso hacerse su primer tatuaje en homenaje a todos ellos. La cantante quiso inscribirse en su piel las iniciales de todos sus hijos, LRDMSE, Lourdes, Rocco, David Banda, Mercy Jame y las gemelas Stella y Estere. "Inked for The Very First Time (tatuada por primera vez)", escribía la cantante haciendo un guiño a uno de los versos más emblemáticos su éxito de 1984, Like a Virgin.