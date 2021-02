Madison Beer, de 21 años, afirma que fue intimidada por hombres mayores en la industria de la música

CIUDAD DE MÉXICO.- A su corta edad, de 21 años, Madison Beer cumplirá 10 años de carrera artística e hizo una reflexión sobre lo que vivió durante todo este tiempo, resaltando que fue ignorada por los “adultos” que hicieron y deshicieron con su carrera, tomando decisiones que la afectaron.

El Daily Mail publicó una entrevista que la intérprete de “Selfish”, otorgó a NME, quien inició su carrera en la plataforma de YouTube, cuando tenía 12 años de edad, antes de que fuera descubierta por Justin Bieber, la ayudó a ingresar a “Island Records” con su manager Scooter Braun.

Madison Beer habló con franqueza sobre su experiencia de crecer en la industria de la música y afirma que fue "intimidada" por los hombres mayores, que nunca escucharon sus ideas y no les importaba lo que pensara por ser joven.

Cuando era más joven, me sentí silenciada en casi todas las habitaciones en las que entraba. En retrospectiva, fue intimidación. Todos decían: ‘Oh, cariño, sabemos mejor que tú, no sabes de lo que estás hablando’. Y eso no se sintió nada bien”, dijo.

La cantautora estadounidense aseguró que a los 21, ya se siente empoderada y alzará su voz para ganarse el respeto de los empresarios, y así ser escuchada, ya que en aquel entonces no creía que esos hombres adultos estuvieran tomando las decisiones correctas en su carrera y no se equivocó.

“Pero durante mucho tiempo, me sentí muy silenciada y muy intimidada por los hombres mayores de la industria que en realidad no sabían de lo que estaban hablando y me llevaron en todas las direcciones equivocadas”, añadió.



Sus problemas emocionales

No sólo los grandes de la industria han tomado malas decisiones para la carrera de Beer, sino ella misma también lo ha hecho, como así lo habría confesado, al autolesionarse y posteriormente ser diagnosticada con un trastorno límites de personalidad que la ha hecho “pasar por el otro lado”.

“Soy alguien a quien la industria ha puesto en aprietos. Ha sido un viaje muy largo para mí y no ha sido fácil, pero he pasado por el otro lado más fuerte. Definitivamente soy una luchadora”, finalizó.