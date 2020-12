Madeleine Petsch: "Mucha gente me dice que Riverdale los inspiró a salir del closet"

ESTADOS UNIDOS.- La joven actriz Madeleine Petsch fue catapultada a la fama tras su participación en la serie juvenil Riverdale, donde interpreta a la chica de cabello rojo Cheryl Blossom, una chica rica con muchos conflictos internos.

La popularidad de esta artista aumentó de tal manera que logró su protagónico en el film A ciegas, que se estrena este lunes a las 22 por TNT. Allí conoceremos la historia de Ellen Ashland, una joven que sufre un ataque de un desconocido y como consecuencia queda ciega. La llegada de un cuidador personal, Clayton (Alexander Koch), que es a su vez un especialista en transición de individuos que han sufrido algún trauma como el de Ellen, provocará una gran inquietud en la oscura vida de Ellen. ¿Tiene Clayton buenas intenciones?.

En una entrevista para el portal Teleshow, la actriz conversó acerca de cómo se preparó para este personaje y el agradecimiento a los fans de Riverdale.

La actriz comenta que desde que recibió el guión le impactó, más al saber el reto de interpretar a una persona invidente; "Fue un gran desafío para mí como artista que me llevó a hacerlo. Leí el guión e inmediatamente quedé atrapada por el personaje de Ellen, y también vi el film corto en el que está basada la historia y de nuevo me impactó. Por un lado está lo que ella ve y por el otro lo que imagina".

Sin duda es una interpretación muy distinta a la que realiza Madeleine en la serie juvenil, ahora representa a un personaje de la vida real e invidente, los retos han sido distintos actoralmente. "Hice mucha investigación, quería que fuera de lo más auténtico, trabajé mucho desde su interior, quería trabajar mucho en los sentimientos de aislamiento, oscuridad, el sentir miedo y estar sola. Quería trabajar todos esos sentimientos, por los que pasa una persona ciega. De hecho vi muchas entrevistas de gente que pierde su vista y traté de entender cómo se sentían con respecto a eso. Entonces construí primero el personaje para mí interiormente y luego hacia afuera", afirmó la actriz.

Es evidente que hay una Madeleine antes y otra muy distinta después de su participación en la serie de Netflix Riverdale, sobre esto platicó la actriz en su entrevista. "¡Es muy diferente ahora! Mucha gente joven se me acerca y me dice lo importante que fue esta serie para ellos, cómo los inspiró para salir del clóset o para vivir de manera más auténtica, es algo increíble que esto inspire a la gente. Riverdale creó una plataforma en donde me siento muy responsable, y eso generó un gran efecto en mí, y tengo una enorme familia en los fans que siempre nos dan su apoyo, porque eso es la familia para mí y también la familia que se generó en la serie. Realmente me siento muy afortunada de estar donde estoy.

"Me siento muy afortunada, es raro ahora porque ahora (con la pandemia) no sé dónde me voy a encontrar con nuevos fans (risas) pero ¡los extraño!. Yo solía ir a convenciones con mis fans y reuniones, hablaba con ellos, me contaban sus experiencias con respecto a mi personaje y qué importante era ella para ellos y es muy importante estar conectada con la gente alrededor del mundo", comentó Petsch.