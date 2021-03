Maddox, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, desea quitarse el apellido del actor

Ciudad de México.- En medio de la batalla legal que mantienen Angelina Jolie y Brad Pitt por la custodia de cinco de sus seis hijos, quienes tienen edades de entre 12 a 17 años, ahora ha trascendido que Maddox, el único que es mayor de edad, desea quitarse el apellido del actor.

Tras darse a conocer que Angelina presentaría pruebas de abuso doméstico por parte de Brad, se reveló que Maddox Jolie-Pitt, de 19 años, arremetió contra su padre durante el juicio de divorcio que mantienen sus padres.

“Él no usa Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya”, reveló la revista Us Weekly.

Fue en 2016 cuando trascendió por primera vez que la relación entre Maddox y Brad no estaba del todo bien. En ese momento se dijo que los actores y su hijo habían tenido una fuerte discusión, la cual terminó supuestamente cuando Pitt agredió físicamente al mayor de sus hijos, de en ese entonces 15 años.

De acuerdo al sitio TMZ existen dos versiones de esta pelea, la primera es que Maddox intervino para que el actor no le pegara a la actriz, provocando el enojo del artista, quien arremetió contra el entonces adolescente. Otro relato asegura que Brad únicamente reprendió a Maddox por su mal comportamiento durante un viaje.

Cabe señalar que hasta este momento Brad Pitt no ha emitido un comentario sobre la decisión que ha tomado su hijo.