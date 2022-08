'Machista y cobarde', responde Ivonne Montero a su ex pareja

Tijuana, Baja California.- Ivonne Montero se llevó el triunfo en La Casa De Los Famosos y los 200 mil dólares, unos 4,078,296 millones de pesos.

Su ex pareja, Eduardo Rodríguez declaró se encuentra en contra de su victoria Y señaló se debía por ser madre soltera y victimizarse.

Montero no se quedó callada y respondió en Telemundo: “Se me hacen palabras de un machista, cobarde de su parte. Porque después de todo este tiempo que hemos compartido, que él sabe perfecto y conoce perfectamente mi historia, porque+ la ha vivido y se la he expresado en los momentos que llegamos a estar juntos y me extraña muchísimo”.

“Para mí son palabras de una persona que está dolida y que está molesta y pues nada. Ni modo, aquí estoy y esto (enfatizando a su medalla) sea mamá o no sea mamá, una mujer guerrera que se enfrenta a las tribulaciones que la vida le ponse de frente y saliendo adelante con mi hija porque de qué otra cosa iba hablar sino a mi motor de vida que me ha enseñado a ser la mujer que soy en estos últimos años”, declaró para este mismo medio.