Machine Gun Kelly comparte su primera foto con Megan Fox en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Machine Gun Kelly ha dado el primer paso en su relación, en cuanto a las redes sociales se refiere, al compartir una fotografía junto a Megan Fox en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque su relación ya estaba más que oficializada, ninguno de los dos lo había ‘’gritado al mundo cibernético’’, un detalle muy importante en la actualidad. Por lo que el cantante decidió hacerlo la mañana del pasado martes.

"Esperé una eternidad para encontrarte de nuevo...", escribió el rapero en la descripción de la publicación.

Esa frase hace referencia a lo que dijo Megan Fox recientemente en una entrevista, donde se describe como dos mitades de una misma alma que habitan en cuerpos diferentes, lo define como "llamas gemelas".

En la única ocasión en que ha hablado abiertamente de su historia de amor con Colson, reconoció que supo que su vida estaba a punto de cambiar antes incluso de que se encontraran cara a cara.

"Cuando pregunté quién iba a interpretar su papel y me dijeron que se lo habían ofrecido a Machine Gun Kelly y que acababa de aceptar, pensé inmediatamente: 'Oh, oh'. Porque lo sabía, podía sentir que algo salvaje iba a surgir a partir de ese encuentro, pero no tenía claro qué", expresó Megan en el podcast 'Give Them Lala... With Randall'.