Macaulay Culkin rompe el silencio sobre su cercanía con Michael Jackson

ESTADOS UNIDOS.- Luego de muchos años de especulaciones sobre su estrecha amistad con Michael Jackson, Macaulay Culkin decidió hablar respecto a las acusaciones de conducta sexual inapropiada entre Jackson y niños menores de edad.

"Mira. Voy a comenzar con la línea, no es una línea, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada", respondió el actor durante una entrevista con la revista Esquire.

El joven añadió que no tendría motivos para ocultar algo ya que el cantante está fallecido.

"Y especialmente en este punto de inflamación en el tiempo, no tendría motivos para retener nada. El tipo ha fallecido. En todo caso, no voy a decir que sería elegante o algo así, pero en este momento es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Pero no, Nunca vi nada; él nunca hizo nada”, señaló.

La amistad de Culkin con Michael incluso ha generado que estrellas se acerquen a él para saber un poco de su opinión al respecto, tal como cuenta él mismo que ocurrió con James Franco tras el lanzamiento de la película de HBO "Leaving Neverland".

"Me topé con él dos o tres veces a lo largo de los años", dijo Culkin sobre Franco. "Le doy un pequeño asentimiento con la cabeza mientras ponemos nuestras maletas encima. Oye, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Y fue justo después de que salió el documental 'Leaving Neverland', y él dice: 'Entonces, eso ¡documental!' Y eso fue todo lo que dijo. Pensé, 'Uh-huh'. Silencio. Entonces él dice: "¿Y tú qué piensas?" Y me volví hacia él y le dije: "¿Quieres hablar de tu amigo muerto?" Y tímidamente dijo: 'No, no lo hago'. Entonces dije: 'Genial, hombre, fue un placer verte' ".

La estrella de "Ricky Ricón" relató la última vez que vio a Jackson, que estaba en un baño en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en 2005, durante el juicio de Jackson, donde fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años. Culkin estaba testificando en defensa de Jackson. Jackson fue finalmente absuelto.

Culkin dijo que Jackson entró al baño y dijo: "Mejor no hablemos. No quiero influir en su testimonio". Ambos se rieron y luego se abrazaron, según el actor.

Jackson falleció en 2009 por una sobredosis de propofol.