Macaulay Culkin audicionó para esta cinta nominada al Óscar, pero fue un desastre

ESTADOS UNIDOS.- La mañana del pasado martes Macaulay Culkin acudió a su cuenta de Instagram para dar a conocer su colaboración con la revista Esquire, en la que ofreció detalles reveladores sobre su vida en los últimos años.

Uno de los datos que ha generado mucha curiosidad fue el hecho de que el actor confesó que fue a realizar una audición para ‘Once Upon a Time… In Hollywood’ de Quentin Tarantino, pero su trabajo no fue del todo sorprendente.

La película triunfó en los Oscar de este año, con Brad Pitt ganando su primer Premio de la Academia como actor por su actuación como doble de la estrella de Leonardo DiCaprio.

Si bien Culkin no reveló para qué papel lo intentó, sí señaló que su empeño no fue del todo llamativo.

“Fue un desastre. No me hubiera contratado ni yo mismo”, continuó, "Soy terrible en audicionar de todos modos, y esta fue mi primera audición como en ocho años".

En la misma entrevista, Culkin habló sobre Michael Jackson y las acusaciones de abuso sexual hechas contra el difunto cantante y afirmó que, en cuanto a él concierne, nunca lo tocó y nunca lo vio realizar actos fuera de lo común.