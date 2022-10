Maca Carriedo dice que un conductor de radio quiso propasarse con ella

Ciudad de México.- La conductora Maca Carriedo se expresó sobre la situación incómoda que vivió con el conductor Sergio Zurita, ya que hace un timpo trascendió que el colega René Franco se le habría insinuado.

Yo a Sergio lo conocí hace muchos años, y me invitó a suplir a Claudia Silva en Dispara Margot Dispara, y la suplí, y me caía muy bien, entonces me dijo ‘¿oye por qué no nos vamos a comer y vamos al cine?, y yo ‘vamos’, porque me caes muy bien y eres mi cuate’. Y pues él tenía otras intenciones… y yo otros gustos, y si hubiera sido heterosexual serían otros gustos... Fuimos a comer, pero había mucho tiempo para el cine, me dijo ‘yo vivo muy cerca de la plaza, si quieres vamos a mi casa y de ahí’, y yo a pues sí, porque soy una persona decente que si invito a alguien a mi casa no tengo intenciones extrañas ni siniestras”.

Contó la presentadora en el programa Me lo dijo Adela.

Sobre cómo ocurrió el incidente, Maca relató: “Y ya que estábamos ahí le dije ‘¿qué hacemos?’, me dice ‘yo creo que podríamos besarnos, porque tú, apuesto a que te ves increíblemente bien desnuda’”.

Logra escaparse de la situación

Acto seguido, Carriedo reveló la forma en que pudo librarse de esta situación. “Yo nunca había contado esto, un día Pepillo como que sacó el tema, y yo no, porque a mí Sergio Zurita, me vales madr*, y entonces le dije ‘yo creo que no, a mi ese plan no se me antoja, ni se me va a antojar nunca’, y pues no me podía yo salir de su casa, y ya logré salirme”.

Finalmente, al ser cuestionada por la periodista Adela Micha sobre si Sergio la había encerrado en su casa, Maca confesó: “Claro, por supuesto, y entonces sucedió eso y de ahí yo nunca más lo volví a ver, pero me odia”.