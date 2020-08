MTV cumple 39 años, ¿recuerdas estas series? 

Hermosillo, Sonora.-Un día como hoy, pero de 1981, el canal de televisión para adolescentes y adultos MTV se emitía por primera vez.

Como dicen sus siglas Music Television, esta emisión estuvo enfocada en un principio a sólo contenido musical, pues transmitió cientos de videos musicales de emblemáticas bandas de la época como Queen, The Buggles, AC/DC, Madonna, Michael Jackson, por mencionar algunos.

Además, hay que tomar en cuenta que el canal fue un semillero de talentos, pues ayudó a impulsar la carrera de varios artistas de la década de los 90, como Britney Spears, Backstreet Boys, Linkin Park y NSYNC.

Pero MTV no se quedó ahí, pues su programación dedicada solamente a la música y su representación audiovisual decidió ir más allá y experimentar con el contenido original.

Así en principios de los 90 nacieron algunas series enfocadas al entretenimiento para adolescentes y adultos, abordando temas que no muchos programas de la época se atrevían a hacer como la violencia en la televisión, el sexo, las drogas, el humor ácido, los trastornos mentales y, principalmente, los reality shows.

A 39 años de su lanzamiento, estos son algunos de los programas más recordados de MTV.

Beavis and Butthead

Creada por Mike Judge, fue una de las primeras series que jugó con el humor ácido y absurdo, basándose en el lenguaje de la juventud estadounidense de la década de los 90. La serie sigue a un par de adolescentes deficientes mentales obsesionados con el sexo y lo que es “cool”. La mayoría de sus tonterías suelen ser malinterpretadas por lo que la mayoría de las veces salen impunes de sus acciones. Había segmentos del programa donde Beavis y Butthead miran videos musicales (populares de aquella época) y hacen comentarios sobre ellos.

La serie contó con 8 temporadas y una película para cine, convirtiéndose en una de las series animadas más exitosas de MTV.

Daria

¿Quién diría que una de las series más profundas, interesantes y populares de MTV sería un spin off de uno de los programas más absurdos y cómicos de todos? Daria fue un personaje segundario en “Beavis and Butthead” y al poco tiempo consiguió su propio show, lejos de la esencia del programa de donde surgió originalmente. “Daria” abordó problemáticas de la adolescencia como la depresión, los problemas para socializar con las personas, los complejos de belleza, las relaciones amorosas, la amistad y los cambios.

Con cinco temporadas y dos películas, “Daria” fue uno de los grandes éxitos noventeros de MTV.

Enchúlame la máquina

¿Quién no quiere que un extraño llegue de la nada y te ofrezca reparar tu viejo auto? “Pimp my ride”, conocido en Latinoamérica como “Enchúlame la máquina” fue un programa conducido por el rapero Xzibit, quien, en cada episodio, elegía a un afortunado para tomar su automóvil en mal estado y, no sólo restaurarlo completamente, sino personalizarlo acorde a sus intereses y gustos.

Todos los adolescentes de los 90 rogaban porque el cantante llegara a sus casas para “enchularles la máquina” y hacerle un cambio completo de look a su vehículo.

El programa contó con 76 episodios divididos en 4 temporadas.

Celebrity Deathmatch

Aquí entramos en lo grotescamente violento y cómico, pues “Celebrity Deathmatch” hizo lo que ningún otro programa había logrado en aquel entonces: causar polémica.

La animación claymation (usando muñecos de plastilina) consistía en poner a famosas celebridades de los 90 en un ring de lucha y pelear entre ellos en el ring, terminando siempre en la espantosa y gráfica muerte de uno de ellos.

En esta serie hubo encuentros épicos como “Backstreet Boys vs NSync”, “Roger Moore vs Sean Connery”, “Arnold Schwarzenegger vs Sylvester Stallone”, “Marylin Manson vs Ricky Martin”, “Robert Downey Jr. vs Christian Slater”, por mencionar algunos.

Varias veces intentaron cancelar el show hasta lograrlo de forma definitiva en 2007, tras 6 temporadas.

NEXT

Ya en la década de los 2000, MTV decidió experimentar con los programas de citas, en este caso “Next” lo hizo de una forma muy peculiar. El participante (un chico o una chica, de cualquier preferencia sexual) busca pareja con estrictos criterios de elección. Entonces la producción se encarga de elegir a cinco candidatos que esperarán en un autobús a que llegue su turno.

Uno a uno, los solteros irán bajando y el participante podrá juzgar si le agrada la persona (ya sea por su físico o personalidad). El participante puede decidir si continuarán con la cita o si lo desechará diciendo “NEXT” y conocerá al siguiente pretendiente. Por cada minuto de cita, el candidato recibirá un dólar.

Al final, si todo marcha bien con un candidato, el participante le dará la opción de llevarse todo el dinero de lo que haya durado su encuentro, o salir en una segunda cita con él/ella.

Con 285 episodios, “Next” fue uno de los primeros programas de citas más populares del canal.