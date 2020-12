MC Rapder se coronó en la Batalla Red Bull

La final se pintó tricolor. El mexicano Eder Ernesto Lozano, conocido en el mundo del freestyle como Rapder, se coronó como el nuevo campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020, después de enfrentar al madrileño Skone, uno de los favoritos para ganar.

"No sólo es la felicidad de ganar, sino todo el proceso que pasé para llegar aquí. Es poder superarme a mí mismo y también pienso en toda la gente que me ha apoyado, por esto estoy agradecido. Estoy muy feliz, me llena de orgullo este triunfo para limpiar todo lo malo que había ocurrido y todavía no lo creo", comentó Rapder.

El exponente avanzó fuerte y con rimas potentes frente a Stick en octavos; después, con el puertorriqueño Yatzi demostró que su objetivo claro era llegar a la final sin importar nada y en la semifinal contra Éxodo Lirical reforzó su energía, temple y talento, lo que lo puso en la final para enfrentarse a Skone.

La gran final de Rapder vs Skone comenzó con rimas a capella para pasar al desierto y a la montaña nevada, pero el jalisciense se la llevó tras un enfrentamiento épico en el que el jurado, conformado por Arkano, Jony Beltran, Blazzt, Mozart La Para y Muphasa, necesitó una réplica para determinar al ganador.

Esta edición de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, realizada en República Dominicana, fue diferente al contar con escenarios virtuales, sin público y con temáticas que hicieron sentir a los freestylers en distintos lugares.

El originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Aczino, quien es uno de los MCs con más trayectoria, quedó en el tercer puesto, en una final en la que participaron 16 ‘gallos’.