M'Balia pasa tiempo en familia con sus hijos y su novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días la cantante M'Balia Mariachal fue vista disfrutando de tiempo en familia, muy contenta paseando con sus hijos, sus mascotas y con su pareja, Alex Tinajero, en el Parque "La Mexicana", En la Ciudad de México.

Pero lo que ha llamado más la atención de este paseo es la buena convivencia que llevan los hijos de M'Balia, resultado de su relación con Julian Lendón, con la actual pareja de la cantante Alex tinajero.

Una amistad cercana a M'Balia platicó con la revista TV Notas y aseguró que la integrante de OV7 está completamente enamorada y hasta está considerando planes de boda.

“M’Balia está muy enamorada, y Alex es muy buena persona, la impulsa, la apoya mucho y quiere a sus hijos, por eso está feliz; ¡qué más puede pedir!”, comentó.

M'Balia y Alex han sido vistos en más de una ocasión caminando como pareja.

El paseo familiar

Aunque la mayor parte del tiempo, M’Balia y Alex se la pasaron platicando, nunca perdieron de vista a los hijos de ella. Pese a que tienen apoyo de nanas, la cantante siempre cuida a sus pequeños.

“Alex quiere mucho a los niños, y ellos a él; la verdad es que ésa es de las cosas que más enamorada tienen a M’Balia, ver cómo sus hijos aceptaron tan bien a su pareja, y es que todos ven que su mamá está muy feliz y se han acoplado bastante bien”, expresó.

En las imágenes publicadas por la revisrta se puede apreciar a M'Balia y Alex siempre cargando con las mascotas y disfrutando de una visible felicidad. La tarde de la familia terminó con un agredable momento familiar disfrutando de frappes y churros.

M´Balia no ha dudado de mostrar su amor por Alex, en recientes días ha publicado desde sus cuentas de redes sociales el siguiente mensaje: “No me canso de ti... Love you, babe”, seguido de una imagen abrazados.