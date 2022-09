Lynda se salva de caer del escenario en Tijuana

Tijuana BC.- Por fracción de segundos, la cantante Lynda no la hubiera contado, pero gracias a la astucia de Sergio O’Farrill de Kabah, se salvó de caer del escenario.

Fue durante su presentación en Tijuana, el pasado fin de semana, que la tijuanense presentaba el número junto al grupo, y se encontraba en la parte alta del escenario, detrás de ella una plataforma que empezó a descender, pero Lynda no se percató.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la intérprete de “Gira que gira” agradeció el haberla salvado de tan estrepitosa caída.

Si no hubiera sido por la rápida reacción de @sergioofarrill , no se donde estaría hoy... Si te fijas bien en este video, verás que tan cerca estuve de sufrir un serio accidente... Son por lo menos, cuatro metros de caída libre y las consecuencias, imposibles de medir. No es culpa de nadie, y todos estamos conscientes de lo complejo que es un escenario como el del @90spoptour”