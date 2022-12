Lyn May reveló quién fue el hombre que le hizo daño

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May es una de las artistas más famosas del espectáculo, aunque en más de una ocasión se ha vuelto muy polémica por sus declaraciones.



En el pasado según el portal de TVNotas la actriz ha revelado sobre los abu*os que ha sufrido en su infancia, pero nunca ha dado detalles al respecto, que en esta ocasión quiso se sincero con Mara Patricia Castañeda.



La famosa vedette dio a conocer que su padre no fue quien llegó a sobrepasarse con ella como los rumores que se han desatado, si no que de un amigo de su abuela que era cercana a su familia.



De primera instancia Lyn May reveló que el hombre era muy allegado a su abuela y cuando ella se encontraba haciendo tortillas él llegaba, supuestamen para verla pero casi siempre ella también se encontraba ahí.





Fue una tristeza terrible, porque yo sentía que me mor*a cuando llegaba el hombre a saludar a mi abuelita. Llegaba mi mamá de trabajar y yo sentía alivio", comentó la bailarina.



Pero Lyn May reveló que no fuel el único hombre que la llegó a dañar, si no un marinero que a base de “engaños” la llevó hasta la Ciudad de México cuando ella apenas tenía 14 años.



La artista reveló que en su momento llegó a pensar que la llevaría a La Villa, al cine y también conocer los paisajes de México, pero nunca pensó que la llevaría a un hotel a “violarla” según comentó.



Esta persona fue el padre de sus hijas, que por si fuera poco las abandonó a los 16 días después de haber nacido su segunda niña, pero también la vedette llegó a sufrir muchas carencias durante su infancia por la falta de dinero.





Lyn May se viraliza por fotografías de su juventud



La famosa fotografía en blanco y negro muestra a la actriz en paños menores cuando trabajaba en Hotel Regis.



Se desconoce cuando fue tomada la imagen, pero se especula que pudo haber sido por el año 1975- 1979 aproximadamente.