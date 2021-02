Lyn May confesó que durmió junto al cadáver de su esposo varias noches

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May es una de las bailarinas, vedettes y actrices más reconocidas e importantes de la década de 1960 y 1970, mejor conocida como “La Época del Cine de las Ficheras”.

En una entrevista para el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino”, de Gustavo Adolfo Infante, la artista platicó sobre los amores que ha tenido a lo largo de su vida y que aún recuerda, aclarando que no a todos con cariño y respeto.

En una de sus historias reveló que cuando conoció al padre de sus hijas, el hombre tenía 40 años de edad y ella sólo catorce, quien la envolvió y quedó embarazada, situación por la cual su familia la obligó a casarse con él, pero asegura que su vida fue un infierno.

Según lo dicho por la actriz, su primer esposo la humillaba, la golpeaba tres veces al día e intentó que abortara a sus hijas, hasta que decidió huir de su lado con sus hijas para jamás volver.

La protagonista de “Burlesque” aseguró que tuvo dos grandes amores: El productor de cine Guillermo Calderón, a quien considera el “amor de su vida” y al restaurantero Antonio Chi-Xuo, dueño de la cadena “Siete Mares”.

Tras casi tres décadas de matrimonio con éste último, en 2004 el empresario fue diagnosticado con cáncer de próstata y después de cuatro años de lucha falleció en enero de 2008, situación que fue devastadora para Lyn May.

Lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía: ‘No lo vas a dejar descansar’. Y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba y no lo soltaba, pues era mi pareja, yo viví 25 años con él y no lo quería dejar ir. Lo desenterré, dormía con él”, relató.