Lyn May causa preocupación al sufrir una aparatosa caída durante una sesión de baile

MONTERREY, NL. - Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, sigue siendo centro de atención mediática, y esta vez no fue la excepción. La famosa vedette fue captada sufriendo una fuerte caída mientras realizaba una sesión de baile en Monterrey.



Lyn May se encontraba en Monterrey para llevar a cabo un proyecto cinematográfico y durante su estancia en la ciudad, compartió momentos con otras celebridades grabando TikToks y contenido para redes sociales. Fue durante uno de estos videos cuando la invitación a bailar llegó a la oriunda de Acapulco, Guerrero, y ella aceptó con entusiasmo.

Todo transcurría con normalidad hasta que, en un momento dado, al ser bajada, no fue sostenida adecuadamente por el hombre que la cargaba, lo que resultó en una aparatosa caída de espalda contra el suelo. La fuerza de la caída incluso hizo que su peluca se desprendiera.



Caída de Lyn May causa preocupación



El momento exacto de la caída fue compartido en las redes sociales, y los internautas expresaron su preocupación por Lyn May. Sin embargo, la famosa vedette más tarde salió a declarar sobre su estado de salud.



A raíz de la viralización del incidente, el programa "Sale el Sol" se puso en contacto con Lyn May para obtener información sobre su estado de salud. A través de un mensaje de audio, Lyn May dejó claro que se encontraba en buen estado de salud y que el percance no tuvo consecuencias graves.