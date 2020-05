Lyn May asegura que Juan Gabriel la usó para tapar su homosexualidad

MÉXICO.- La orientación sexual de Juan Gabriel siempre estuvo en dudo, incluso en varias ocasiones se le preguntó si era homosexual.

Lyn May, gran amiga del cantante confesó que ella fue “tapadera” del intérprete, al hacerse pasar como su novia.

“Me presentaba como su novia ante los empresarios de las disqueras, porque no podía decir que era gay. Íbamos juntos a los restaurantes, a todos lados, cuando no era conocido para aparentar”, comentó.

La actriz platicó que para la década de los 60’s ella ya era popular y tenía buenas relaciones públicas con personalidades del espectáculo, por lo que Juanga se colgaba de ella.

“Cuando yo lo conocí, él no era nadie, dormía en la calle, andaba con una libreta mostrando sus canciones y una vez me dijo que me envidiaba”, mencionó.

Por otra parte, reveló que “El Divo de Juárez” le gustaba mucho tocarle las piernas, ya que decía que las quería tener como ella.

“Me llegó a decir que se le alborotaba el pajarito cuando me tocaba”, agregó.