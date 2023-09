"No tiene cerebro": Lyn May arremete contra quien la dejó caer durante una coreografía

HERMOSILLO, SON.- Recientemente se ha vuelto viral un video que muestra a la reconocida vedette Lyn May protagonizando una coreografía con un compañero durante la filmación de una película en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, en un descuido, el hombre la dejó caer al suelo, resultando en una aparatosa caída.



La producción de la película en la que está participando, aparentemente había supervisado y coordinado la escena de baile, pero lamentablemente terminó en un trágico incidente que ha suscitado numerosas preguntas sobre la seguridad de los artistas en el set.

Lo que hace que esta situación sea aún más preocupante es la edad avanzada de Lyn May, quien tiene 70 años. Las caídas como la que experimentó pueden representar un grave peligro para su salud y bienestar.



En una reciente entrevista con el programa "De primera mano," Lyn May sugirió que el hombre que la dejó caer pudo haberlo hecho por celos o bajo la influencia del alcohol.

"Este pende... que me soltó, ya sabes cómo hay gente que no tiene cerebro, ya sabes. Este tipo es uno de ellos, que no tiene cerebro (el hombre que la tiró) pero estoy bien, no pasó nada", declaró la vedette durante la entrevista.