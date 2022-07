Luz María "la empresaria millonaria" asegura no odia a la comunidad LGBTTI+.

Tijuana, Baja California.- Luz María o mejor conocida como la 'empresaria multimillonaria' enfrenta una demanda en su contra por robo y fraude al no cumplir con un supuesto contrato de la agencia de talentos Fragsali Talent Agency.

Además, en su visita a México fue acusada de tener actitudes homofóbicas con algunos de sus fanáticos.

Por ello, cientos de usuarios fueron a dejarle comentarios negativos y afirmaron 'cancelarla'.

Luz María habla en favor de la comunidad

Luz María rompió el silencio y declaró sobre su situación a través de un Live en tik tok.

"Lo que está pasando en tema de las redes sociales donde se me acusa de que soy homofóbica o transfóbica es completamente mentira eso no tiene nada que ver [...] esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores, con los más vulnerables para mí, porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica”, declaró la influencer.