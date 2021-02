Luz María Zetina se reencuentra con el amor de su vida después de 22 años de estar separados

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz María Zetina es una de las conductoras más queridas del espectáculo, quien se caracteriza por ser una persona positiva y ha sabido conectar muy bien con el público, y su sinceridad es una de sus cualidades.

En una entrevista que le otorgó a Mara Patricia Castañeda, la mexiquense le reveló que después de 22 años de estar separados, se reencontró con su primer amor Emilio, a quien decidió terminar cuando ganó el certamen de Nuestra Belleza México, en 1994.

La también actriz relató que desde los 15 a los 23 años de edad, sostuvo una relación con Emilio, a quien siempre quiso mucho y con quien soñaba con casarse, pero al coronarse como reina de belleza, se deslumbró ante lo que le ofrecía la vida y decidió dejarlo.

"Tomé la decisión de terminar con él. Él decide irse del País. Gran parte de nuestra relación fue en San Diego, yo viví muchos años en San Diego, estudié allá y estuve con mi familia y demás, y pues decide irse. Regresar a Estados Unidos y siguió haciendo su vida allá”, relató.

La conductora de “Sale el Sol” aseguró que a pesar de que estaba lejos, Emilio siempre se quedó en su corazón, ya que siempre la impulsaba a brillar, a sentirse bien, pero años más tarde se enteró que contrajo matrimonio y un año después se casó ella, e hicieron sus vidas por separado.

Y 22 años después muere mi papi. Simpre digo: ‘Se murió el amor de mi vida, pero regresó el amor de mi vida’. Pero mira como es la vida: Muere mi papá y regresa Emilio. Yo siento que es un regalo que él me lo manda. Me acompaña y me ama de una manera muy especial y estamos juntos desde hace tres años y medio, ahora comprometidos. Osea, que se nos va a hacer”, expresó.