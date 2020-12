Luz Elena González revela que contrajo Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz Elena González acaba de unirse a la lista de famosos que dieron positivo a Covid-19.

Cansada y con problemas para respirar, la actriz compartió su experiencia en un video en Instagram, con el fin de hacer conciencia sobre lo contagioso que es el coronavirus.

“Quería platicarles que tengo Covid. Me contagiaron en mi casa una de las personas del servicio doméstico. Llegó enferma y no avisó que se sentía mal. A los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagió a otra persona, a otras dos personas del personal de casa, y esas personas del personal de casa me contagiaron a mí”, comenzó.

“Por el descuido de una persona, de la falta de conciencia y de avisar en el trabajo…desafortunadamente contagió a varias personas porque se hizo una cadena de contagiadero horrible”, continuó.

Transcurridos seis días desde que se contagió, la también conductora dijo que no ha mejorado en sus síntomas que han sido todos los de la enfermedad, a excepción de fiebre.

“Me tocó un poco fuerte, he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, el gusto; sudé muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor; el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte, nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor. Tratando de descansar”, relató.

Aprovechó el medio para pedir que tomen importancia a esta enfermedad, e implementen el uso del cubrebocas y se guarden cuarentena en caso de dar positivo a Covid.

“No les importa, se salen y les vale un car…jo y los papás lo permiten. Entiendo que hay mucha gente que se ha curado y mucha que sale adelante, pero muchos otros no lo hacen... una empleada llegó a mi casa, me trajo el virus con toda la inconciencia del mundo, pero a también a ella la contagió alguien n la calle que no le importó”, expresó.

La famosa terminó su mensaje al confirmar que su familia está a salvo.