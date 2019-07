Luz Elena González rechazó a Luis Miguel por "El Señor de los Cielo"

Luis Miguel también fue víctima del “te quiero, pero solo como amigos” por parte de Luz Elena González así lo declaró en el programa Confesiones.

Él es una persona a la que le gusta estar sola, no le gustan las fotos. Lo que yo viví son bonitos recuerdos, fue una experiencia bonita, pero siempre tuve mucho trabajo y nunca lo dejé para estar con él. Jamás he dejado mi trabajo por un hombre", aseguró.

Recordó que su relación con el cantante comenzó cuando él la invitó a un concierto y que posteriormente un hombre de seguridad se le acercó para decirle que una camioneta la esperaría para llevarla a cenar con el intérprete.

"Le dije 'no te voy a engañar, sigo enamorada de Rafael, perdóname, pero no puedo'. Yo creo que me odió o no sé qué pensó y se acabó todo", mencionó.

Asimismo, dio a conocer los motivos por los que en esa época se separó de Amaya.

"Decidí terminar la relación porque Rafael no tenía la madurez ni se sentía preparado para casarse y con toda la razón, él era un bebé", aseveró.