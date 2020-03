Luz Elena Conde abordará en "Invencible" la condición de salud que padece su hijo de 12 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora Luz Elena Conde realizará a partir del 6 de mayo una gira por la república mexicana con un montaje escénico que lleva por nombre “Invencible” historias inéditas de personas reales con la participación de otras figuras del entretenimiento.

En este montaje abordará lo que ha vivido con su hijo Santiago de 12 años quien presenta una discapacidad cognitiva. Relató en una entrevista para “Ventaneando” que se empezó a cuestionar si su hijo podría valerse por sí mismo.

Aquí dice que cuenta todo su proceso “es el dolor más grande que he sentido en mi vida”. Tuvo que pasar por muchas etapas entre ellas la depresión y hasta fue al psiquiatra para poder recibir orientación. Además tuvo que ser medicada y asistir a terapia de pareja.

Además explica que ha tenido que vivir agresiones físicas como verbales de personas que no tienen tolerancia a un niño como él. “que no para y no para las 24 horas del día y si no le doy sus medicamentos menos para”.

Comentó que tuvo que aceptar su realidad y su hijo la hace siempre regresar a lo más simple y sencillo de la vida.