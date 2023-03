Lupita Nyong'o: ¿Por qué la ganadora del Oscar no se considera mexicana a pesar de haber nacido en México?

Lupita Nyong'o es una talentosa actriz que ha deslumbrado con su trabajo en películas como "Us", "12 años de esclavitud", con la cual obtuvo un Oscar, y por formar parte del elenco de “Black Panther”. Sin embargo, no muchas personas saben que ella nació en México.

La actriz, que lleva uno de los nombres (en este caso lleva como nombre el sobrenombre) más populares en México, nació en la capital del país luego de que sus padres, de origen keniano, se refugiaran en México. Esto, no obstante, no se dio a conocer hasta que Nyong'o comenzó a tomar más popularidad, pues incluso cuando ganó su Oscar en 2016, no mencionó su país de origen y aseguró sentirse orgullosa de sus raíces kenianas.

Cuando se supo el país de nacimiento de Lupita, muchas y muchos se mostraron desconcertados por el hecho de que ella no mencionara que "era mexicana", ya que no sólo nació en México, sino que también vivió en el país, según informa Milenio.

Luego de irse a vivir a Kenia durante unos años, ella volvió a México a sus 16, Nyong'o vivió en Taxco y aprendió a hablar español, pero, su vida en México no fue realmente una buena experiencia.

¿Por qué Lupita Nyong'o no se considera mexicana?

Durante una entrevista que la actriz dio hace unos años, ella explicó por qué no se considera mexicana, y la principal causa de esto es que ella no fue feliz en México, ya que fue víctima de racismo.

La gente nos detenía y nos tomaba fotos sólo por nuestro color de piel y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura”.

Esto no significa que Lupita rechace sus raíces mexicanas, pues en diferentes post de redes sociales se ha mostrado orgullosa de la cultura de su país de nacimiento e incluso se ha mostrado cantando canciones de Juan Gabriel.

