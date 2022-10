Lupita Jones defiende a Verónica Castro tras críticas por su aspecto 'viejo'

Ciudad de México.- En meses anteriores, Verónica Castro ha protagonizado distintos escándalos por algunos aspectos de su vida, aunque uno de los más recientes es la forma en que la actriz ha tomado el paso de la edad.

Ante dicho escenario, algunas famosas han salido a defender a la artista, y esta vez fue Lupita Jones quien arremetió contra los detractores de Castro, aseverando que la edad no era motivo para avergonzar a nadie.

El medio público es muy cruel con las mujeres, parece que es un pecado envejecer y a mí me encanta que Verónica Castro se proyecte y se presente como es, con su edad, con el paso de los años que todos reflejamos siempre”

Manifestó en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Reaccionan a su apariencia

Debido a que la madre de Cristian Castro desató todo tipo de reacciones, entre ellas, comentarios de odio hacia su apariencia, es que la ex Miss Universo externó su enojo por las situaciones que deben soportar las mujeres en algunas ocasiones.

“La verdad me molesta que a nosotras las mujeres se nos juzgue y se nos castigue por tener canas, arrugas, por subir de peso o de: ‘oye, ¿por qué estás vieja?’”, expresó indignada.

Conjuntamente, Lupita no descartó la opción de dejarse las canas al natural en algún momento de su vida. “Yo creo que sí, vengo de una familia que todos son de cabecita blanca”, indicó al respecto.

¿Recurre a procedimientos estéticos?

Por último, Jones descartó estar dispuesta a someterse a otro tipo de procedimientos estéticos, como el rejuvenecimiento vaginal, del cual recientemente presumió Niurka Marcos.

“No (he considerado la reconstrucción vaginal) no me hace falta, no creo que genere un cambio en mi percepción hacia mí ese tipo de intervenciones”, aclaró.